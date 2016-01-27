محافظ المنيا يحيل اثنين من مهندسي الأوقاف للتحقيق لتقصيرهم في بناء 4 مساجد‎

أحال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اثنين من المهندسين بالإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف للشئون القانونية للتحقيق معهم، وذلك للتقصير في نهو التكليفات المنوطة بهم لتنفيذ 4 مساجد, كما وجه بخصم أي مستحقات تم صرفها للمقاولين المسئولين عن أعمال البناء بدون وجه حق بالدفعات الجارية وتحويل الموضوع للنيابة الإدارية .

وقال المهندس خالد طه، مدير ادارة التفتيش الفني الهندسي، إن اللواء طارق نصر كان قد أصدر تكليف لإدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة بالتفتيش الفني على مديرية الأوقاف بالمنيا وعليه قامت اللجنة بفحص عينة عشوائية من بعض أوامر الشغل الصادرة لتنفيذ عدد أربعة مساجد وهى مسجد عزبة شبيب هيهيا بمركز المنيا ومسجد النصر بنجع مركب ملوى ومسجد الهدى مزروع ابجاج الحطب مطاى ومسجد شفيق سيدهم الشرقى بالعدوة .

وتبين من خلال الفحص وجود العديد من المخالفات الإنشائية والمالية ومنها أن تنفيذ تلك المساجد يتم من خلال رسومات هندسية غير معتمده , بالإضافة لعدم وجود تقارير للتربة توضح نوعية التربة وتوصيات التأسيس المناسبة , كذلك صرف بنود بدون وجه حق للمقاول , وعدم وجود اختبارات معتمدة من جهة حكومية توضح النتائج الحقيقية لاختبارات الكثافة الحقلية لتربة الإحلال ونتائج اختبارات المقاومة لمكعبات الخرسانة العادية والمسلحة للأساسات والهيكل وكذلك عدم وجود مهندس من قبل الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف وكذلك مهندس المقاول بالموقع للإشراف على أعمال التنفيذ .

وأكد المحافظ، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خرق القانون والتحايل عليه، مشيرًا إلى أن محاربة الفساد بحسم هو واجب وطنى وأن أولى خطوات مكافحة الفساد هي مواجهته بتطبييق القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز، لأن محاربة الفساد هى مسئولية المواطن والحكومة معا .