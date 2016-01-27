أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ المنيا يحيل اثنين من مهندسي الأوقاف للتحقيق لتقصيرهم في بناء 4 مساجد‎

Google+ Print
محافظ المنيا يحيل اثنين من مهندسي الأوقاف للتحقيق لتقصيرهم في بناء 4 مساجد‎ محافظ المنيا يحيل اثنين من مهندسي الأوقاف للتحقيق لتقصيرهم في بناء 4 مساجد‎

أحال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اثنين من المهندسين بالإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف للشئون القانونية للتحقيق معهم، وذلك للتقصير في نهو التكليفات المنوطة بهم لتنفيذ 4 مساجد, كما وجه بخصم أي مستحقات تم صرفها للمقاولين المسئولين عن أعمال البناء بدون وجه حق بالدفعات الجارية وتحويل الموضوع للنيابة الإدارية .

وقال المهندس خالد طه، مدير ادارة التفتيش الفني الهندسي، إن اللواء طارق نصر كان قد أصدر تكليف لإدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة بالتفتيش الفني على مديرية الأوقاف بالمنيا وعليه قامت اللجنة بفحص عينة عشوائية من بعض أوامر الشغل الصادرة لتنفيذ عدد أربعة مساجد وهى مسجد عزبة شبيب هيهيا بمركز المنيا ومسجد النصر بنجع مركب ملوى ومسجد الهدى مزروع ابجاج الحطب مطاى ومسجد شفيق سيدهم الشرقى بالعدوة .

وتبين من خلال الفحص وجود العديد من المخالفات الإنشائية والمالية ومنها أن تنفيذ تلك المساجد يتم من خلال رسومات هندسية غير معتمده , بالإضافة لعدم وجود تقارير للتربة توضح نوعية التربة وتوصيات التأسيس المناسبة , كذلك صرف بنود بدون وجه حق للمقاول , وعدم وجود اختبارات معتمدة من جهة حكومية توضح النتائج الحقيقية لاختبارات الكثافة الحقلية لتربة الإحلال ونتائج اختبارات المقاومة لمكعبات الخرسانة العادية والمسلحة للأساسات والهيكل وكذلك عدم وجود مهندس من قبل الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف وكذلك مهندس المقاول بالموقع للإشراف على أعمال التنفيذ .

وأكد المحافظ، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خرق القانون والتحايل عليه، مشيرًا إلى أن محاربة الفساد بحسم هو واجب وطنى وأن أولى خطوات مكافحة الفساد هي مواجهته بتطبييق القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز، لأن محاربة الفساد هى مسئولية المواطن والحكومة معا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا