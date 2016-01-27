سلاح الجو السورى يدمر مقرات للتنظيمات المسلحة فى مناطق متعددة

> أفاد مصدر عسكرى سورى بأن سلاح الجو دمر فى ضرباته المكثفة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى معسكرا للتدريب ومستودع ذخيرة شمال مدينة الباب الواقعة شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر إشارته إلى أن الطيران السورى وجه رمايات نارية على أوكار وتحصينات لداعش فى مزارع قرية الطيبة وقريتى السين وبرلهين بالريف الشرقي، ما أسفر عن تكبيد التنظيم خسائر فى الأفراد والعتاد، فضلا عن تدمير 6 مقرات بما فيها من أسلحة وذخيرة.

وكشف المصدر عن أن الطيران السورى دمر أيضا 8 مقرات بمن فيها من مسلحى ما يسمى "جيش الفتح" فى (أريحا، وجرجناز، وسراقب، والتمانعة فى ريف إدلب)، إضافة لتدمير مقرات وتجمعات للتنظيمات المسلحة فى تير معلة وشرق بيارات تدمر وكفرزيتا ومستودع سلاح وذخيرة فى قرية الصورة بريف درعا.

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