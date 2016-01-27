أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الخارجية يلتقى نظيره البرتغالى على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقى نظيره البرتغالى على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى وزير الخارجية يلتقى نظيره البرتغالى على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، الأربعاء، اوجستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى المنعقد فى أديس أبابا حاليًا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية البرتغال الذى يشارك كمراقب لاجتماعات القمة الأفريقية طلب اللقاء مع الوزير سامح شكرى، حيث نقل إليه تهنئة بلاده للحكومة المصرية على استكمال خارطة الطريق وانعقاد مجلس النواب المصرى الجديد، معربًا عن تطلع البرتغال لتوثيق وتعزيز علاقتها مع خلال المرحلة القادمة.

كما أكد وزير خارجية البرتغال على الدور الهام الذى تقوم به بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط، مشيدًا بالعلاقات التاريخية لبلاده مع مصر وتقديرها لدور مصر الإقليمى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكرى أعرب لنظيره البرتغالى عن تقدير مصر للدور الايجابى الذى تضطلع به البرتغال لدعم المواقف المصرية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر لباقى دول الاتحاد الاوروبى، كما أعرب عن تطلعه إلى اطلاق أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين وتفعيل امكانيات التعاون الاقتصادى من خلال اللجان الاقتصادية والتجارية الثنائية.

واتفق الجانبان على تنسيق المواقف فى كافة المحافل الدولية المختلفة والإستمرار فى دعم التأييد فى الترشيحات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي