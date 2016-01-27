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إصابة 11 من عمال المحاجر في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

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إصابة 11 من عمال المحاجر في حادث تصادم سيارتين بالمنيا إصابة 11 من عمال المحاجر في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

صورة أرشيفية

أصيب 11 من عمال المحاجر بالمنيا، الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بطريق التجنيد بمدينة المنيا الجديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم المنيا الجديدة يفيد بورود بلاغ للقسم من عمليات النجدة بحادث تصادم بطريق التجنيد، وبانتقال العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية والفحص تبين حدوثها بين كلا من” السيارة رقم 3126 ن و ج بيك اب قيادة مدحت عادل عزيز 25سنة سائق ومقيم قرية بني مهدي مركز المنيا –السيارة رقم 2784 ن ط ا بيك اب قيادة مجدي صالح اسحاق 43ومقيم قرية ابراهيم باشا سمالوط “.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين، و9 من العمال، وهم كل من “علي قطب علي 1سنة –محمود شعبان محمد 19سنة –رمضان سيد نادي 23سنة –محمد رجب معتز 13سنة –محمد شوقي خلف 18سنة –مصطفي كامل بكري 18سنة –ابراهيم محمد حشمت 27سنة –مدحت نجاح ميخائيل 30 سنة ” جميعهم عمال بالمحاجر ومقيمون دائرة مركز سمالوط “- أشرف طه حلمي 25سنة عامل ومقيم مركز المنيا “

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام، وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

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