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طفلة Kim Kardashian ترتدي مجوهرات ثمينة

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طفلة Kim Kardashian ترتدي مجوهرات ثمينة طفلة Kim Kardashian ترتدي مجوهرات ثمينة

الأربعاء 26-06-2013 15:56

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    شبيها Kanye West وKim Kardashian يحملان فتاة شبيهة بـ North West

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    صورة عائلية تحاكي عائلة Kanye وKim من خيال المصوّر Alison Jackson

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    صورة تخيليّة لـ North West في حضن والدها تستمع الأغاني

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    شبيه Kanye West يحمل شبيهة North West وهي ترتدي نظّارة شمسية

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    Alison Jackson يلتقط صورة لثنائيّ يشبه Kanye وKim مع شبيهة لابنتهما

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    الطفلة North West ترتدي قلادة عبارة عن دولار وتاج

لوس أنجلوس ـ سيدتي

ينتظر العالم أجمع صورة الطفلة "North West" ابنة نجمة المجتمع Kim Kardashian ومغني الراب Kanye West التي ولدت قبل أوانها بخمسة أسابيع. وبالأمس، انتشرت مجموعة من الصور التي تجمع Kanye West وKim Kardashian مع ابنتهما المولودة حديثاً. وللوهلة الأولى، نرى في الطفلة "North West" شبهاً بوالدتها، من حيث لون البشرة والجمال، فيما تشبه والدها من حيث أسلوب الحياة من مجوهرات ثمينة وكبيرة.
وعند التدقيق في الصور، نرى أنّها في الحقيقة ليست إلا جلسة تصوير، قام بها ممثلان يشبهان "Kim Kardashian" و "Kanye West"، بإدارة المصوّر الساخر Alison Jackson الذي يقوم بإعادة تصوير المشاهد المهمّة أو يتخيّلها وفق طريقته.
وتعتبر الصور التخيليّة لهذه العائلة الشهيرة من ضمن مجموعات المصوّر الفريدة التي يُحاكي بها ـ بشكل ساخر ـ المشاهير الكبار.
ومن أشهر أعماله صورة لـKate Middleton وهي تحاول ارتداء فستان الزفاف، وصورة أخرى للأمير Harry وهو يحاول تقبيل عروسه في حفل الزفاف الملكي، إضافة إلى صور زفاف Brad Pitt وAngelina Jolie.

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سيدتي