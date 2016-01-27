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من هي النجمة التي اختارها Woody Allen لمشروعه الجديد؟

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من هي النجمة التي اختارها Woody Allen لمشروعه الجديد؟ من هي النجمة التي اختارها Woody Allen لمشروعه الجديد؟

الأربعاء 27-01-2016 11:37

فاجأ المخرج والسيناريست Woody Allen محبيه باختياره الممثلة والمغنية Miley Cyrus لتأدية دور البطولة في السلسلة التلفزيونية الجديدة التي يحضّر لها حالياً. وقد أعجب المخرج بأداء Miley في الحلقة الخاصة التي أخرجتها Sofia Coppola مؤخراً لصالح Netflix بعنوان A Very Murray Christmas. كما اختار المخرج الممثلة Elaine May التي سبق أن مثّلت تحت إدارته فيلم Small Time Crooks لتشارك Miley بطولة السلسلة التلفزيونية.
لم يكشف Woody بعد عن عنوان السلسلة ولكن ما هو أكيد أن أحداثها تجري في ستينيات القرن الماضي وهي مؤلفة من ست حلقات مدّة كل واحدة منها 30 دقيقة، وسيبدأ تصويرها في مارس المقبل ليتمّ عرضها مبدئياً في نهاية هذا العام.
يذكر أن آخر سلسلة تلفزيونية شاركت في بطولتها Miley Cyrus تعود الى 2011 وكانت بعنوان Hannah Montana. أما بالنسبة للمخرج Woody Allen فنحن هذا العام بانتظار فيلم جديد من إخراجه لم يكشف عن عنوانه وهو من بطولة Kristen Stewart و Blake Lively و Steve Carell و Jesse Eisenberg.

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سيدتي

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