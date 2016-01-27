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فاطمة ناعوت تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة «إزدراء الاديان»

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فاطمة ناعوت تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة «إزدراء الاديان» فاطمة ناعوت تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة «إزدراء الاديان»

فاطمة ناعوت – أرشيفية

تقدم الدكتور شريف أديب، دفاع الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، اليوم الأربعاء، بطلب الاستئناف على حكم حبسها بتهمة ازدراء الاديان لوقف التنفيذ

وقال أديب، في تصريحات صحفية خاصة لـ«ONA»، إن “الحكم الصادر  ضد موكلته هو حكم قاضي جزئي وأول درجة، وأنه سوف ينتظر أسباب الحكم للرد عليها في الاستئناف.

وعاقبت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الملط، الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها ٢٠ الف جنيه ، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامى.

يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت “ناعوت” إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى “الأضحية”، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل “استعارة مكنية”، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

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