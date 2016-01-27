«النيابة الإدارية» تنفى ما نشر عن قبولها موظفين جدد.. وتؤكد: فرز المتقدمين لازال جاريا

نفت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، ما نشر بأحد المواقع الإخبارية بشأن قبولها وظائف جديدة في جميع المحافظا، مؤكدة أن إجراءات الفرز لازالت جارية حتى الآن.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها، اليوم الأربعاء: “ما جاء بهذا الخبر لا أساس له من الصحه على الإطلاق، والمسابقة التي أعلنت عنها النيابه تضمنت حاجتها لعدد 1800 موظف فقط من حملة المؤهلات المختلفه على نحو ما سطره الإعلان الخاص بتلك المسابقه ووفقا للحاجه الفعليه للنيابه الإداريه بكل محافظة.

وأضافت، أن باب التقديم للمسابقه تم غلقه في الموعد المحدد قانونا” وهو الإثنين 11/1/2016 وعقب ذلك التاريخ صدر قرار المستشار رئيس هيئة النيابه الإداريه رقم 18/2016 المتضمن تشكيل لجان تتولى فرز الملفات والتأكد من إستيفاء الأوراق اللازمه والشروط الخاصه بالمسابقة لكل متقدم على أن تنتهي من عملها في موعد غايته 7/2/2016 وهو الأمر الذي مازال جاريا” حتى تاريخه.

وتابعت النيابة الإدارية، أنه عقب الانتهاء من مرحلة الفرز سيتم المضي قدما” في الإجراءات القانونيه المقرره لشغل كل وظيفة سواء من إمتحانات أو إختبارات عمليهة أو غيرها مع إخطار كافة المتقدمين بالمواعيد المقررة لتلك الإجراءات تباعا” في حينه.

وأهابت النيابة، بوسائل الإعلام تحري الدقه فيما تنشره من أخبار والرجوع إلى المتحدث الرسمي للنيابة فيما يخص شئونها حرصا” على المصداقية ودقة المعلومة ومنعا” لنشر أخبار كاذبة أو مضلله من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام قد تقع تحت طائلة القانون.

جاء ذلك ردا على ما نشر بأحد المواقع تحت عنوان أسماء المقبولين في وظائف النيابة الإدارية بجميع المحافظات في خبر تضمن نشر أسماء عدد 6003 شخص بإدعاء أن تلك الأسماء هي للمقبولين في الوظائف التي تم الإعلان عنها بمسابقة النيابة الإدارية في جميع المحافظات من حملة المؤهلات المختلفة، مع بيان تفصيلي بأسماء المذكورين والمؤهل الحاصل عليه والمحافظة التابع لها.