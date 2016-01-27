أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الحق خس قبل "الجواز".. دراسة: الزواج يقلل فرص التخلص من الوزن الزائد

Google+ Print
الحق خس قبل "الجواز".. دراسة: الزواج يقلل فرص التخلص من الوزن الزائد الحق خس قبل "الجواز".. دراسة: الزواج يقلل فرص التخلص من الوزن الزائد
مفاجأة غير سارة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن الزواج يحد من فرص التخلص من أمراض السمنة والوزن الزائد التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوهيو ستيت الأمريكية، قاموا بتحليل 13 دراسة طبية نشرت فى الفترة من 1990 حتى 2014.

وكشفت النتائج أن الأشخاص المتزوجين الذين خضعوا لجراحات السمنة قلت فرص تخلصهم من الوزن الزائد بمعدل الضعف، فيما نجح الأشخاص الذين لم يدخلوا عش الحياة الزوجية فى اتباع أنظمة غذائية مشددة وممارسة الرياضة والوصول إلى الوزن الذى يرغبون فيه.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الزواج علاقة اجتماعية لها طابع فريد، حيث يضطر الأزواج لحضور الكثير من الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، ويجدون أنفسهم مجبرين على تناول كميات كبيرة من الطعام، ولا يجدون الوقت الكافى لممارسة الرياضة.

وأضافت الدراسة أن الزواج يحد من فرص التخلص من الوزن الزائد حتى فى حالة الخضوع لجراحة إنقاص الوزن، والتى تتسبب فى مشاكل كبيرة، كما كشفت النتائج أن هذه العمليات تؤدى إلى تدهور العلاقة الزوجية .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Obesity Surgery" خلال شهر يناير الجارى.


>- دراسة: إصابة السيدات بالأرق قد يشير لإصابتهن بأمراض خطيرة

- كثرة تحذير متبعى النظام الغذائى من تناول بعض الوجبات يجذبهم أكثر إليها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365