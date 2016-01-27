الحق خس قبل "الجواز".. دراسة: الزواج يقلل فرص التخلص من الوزن الزائد

مفاجأة غير سارة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن الزواج يحد من فرص التخلص من أمراض السمنة والوزن الزائد التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوهيو ستيت الأمريكية، قاموا بتحليل 13 دراسة طبية نشرت فى الفترة من 1990 حتى 2014.

وكشفت النتائج أن الأشخاص المتزوجين الذين خضعوا لجراحات السمنة قلت فرص تخلصهم من الوزن الزائد بمعدل الضعف، فيما نجح الأشخاص الذين لم يدخلوا عش الحياة الزوجية فى اتباع أنظمة غذائية مشددة وممارسة الرياضة والوصول إلى الوزن الذى يرغبون فيه.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الزواج علاقة اجتماعية لها طابع فريد، حيث يضطر الأزواج لحضور الكثير من الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، ويجدون أنفسهم مجبرين على تناول كميات كبيرة من الطعام، ولا يجدون الوقت الكافى لممارسة الرياضة.

وأضافت الدراسة أن الزواج يحد من فرص التخلص من الوزن الزائد حتى فى حالة الخضوع لجراحة إنقاص الوزن، والتى تتسبب فى مشاكل كبيرة، كما كشفت النتائج أن هذه العمليات تؤدى إلى تدهور العلاقة الزوجية .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Obesity Surgery" خلال شهر يناير الجارى.

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