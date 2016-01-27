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إحالة أمينى شرطة لـ"الجنايات" بتهمة تقاضى رشوة 20 ألف جنيه لتهريب متهم

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إحالة أمينى شرطة لـ"الجنايات" بتهمة تقاضى رشوة 20 ألف جنيه لتهريب متهم إحالة أمينى شرطة لـ"الجنايات" بتهمة تقاضى رشوة 20 ألف جنيه لتهريب متهم
أحالت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد، أمينى شرطة من قوة الترحيلات للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما باستغلال نفوذهما وتهريب متهم فى قضية مخدرات قبل عرضه على النيابة، مقابل رشوة مالية قدرها 20 آلف جنيه، وذلك بعدما انهت النيابة من تحقيقاتها فى القضية، وورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، قدد جدد حبس أمينى شرطة من قوة الترحيلات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتقصير فى مهام عملهما، واستغلال نفوذهما، وتقاضى رشوة مالية بمبلغ 20 ألف جنيه، لتهريب متهم أثناء ترحيله إلى قسم شرطة أول أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطاراً يفيد بهروب متهم محكوم عليه بالسجن 15 عاماً أثناء ترحيله إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد مكان المتهم والقبض عليه.

- النيابة تنتهى من إعداد مذكرة إحالة أمينى شرطة متهمين بتهريب متهم بأكتوبر

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