"سبارك" جراج ذكى ابتكار لطلبة هندسة منوف يحمى السيارات من السرقة

تمكن فريق من طلبة قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، من التوصل إلى فكرة مشروع لجراج سيارات ذكى بشكل رأسى يسمى (سبارك).

وأشار الدكتور صلاح حلمى الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم والمشرف على المشروع، إلى أنه عبارة عن مبنى رأسى متنقل يستطيع أن يتحمل حتى 16 سيارة بشكل رأسى فى مساحة أفقية تسع سيارتين فقط ،حيث يقوم الجراج بتوفير أماكن أكثر لعدد أكبر من السيارات الأخرى.

كما أنه يحمى السيارات من التعرض للسرقة، حيث إن (سبارك) يتمتع بنظم حماية وأمان أكثر، تمكن أصحاب السيارات من الاطمئنان على سياراتهم فى هذا الجراج الذكى، حيث تدخل السيارة من البوابة الرئيسية للجراج لتستقر فى مكانها المخصص لتبدأ المنظومة بالتحرك فى مسارها الدائرى ليأتى مكان آخر يحمل سيارة أخرى، وهكذا حتى يستوعب المبنى 16 سيارة رأسياً فى مساحة ضئيلة، ويضيف المشرف على المشروع أن المبنى يوفر نظامين متطورين للحمايةن وهما الرقم السرى وبصمة الوجه، حيث يستطيع صاحب السيارة بعد ركن سيارته أن يكتب رقما سريا يرتبط بمكان سيارته، كما توجد كاميرا تلتقط صورة لصاحب السيارة وتربطها بالرقم السرى ومكان السيارة، وحين رجوع الشخص لاسترجاع سيارته يقوم الجهاز بالتعرف على صورة الشخص من خلال البيانات المخزونة وبعد كتابة الرقم السرى يعمل الجهاز بشكل أوتوماتيكى وتخرج السيارة المطلوبة لصاحبها، وهذا النظام العالى من الحماية يضمن لأى صاحب سيارة "أمان أكثر وحماية من أى سرقة".

ويضم فريق العمل: محمد أحمد أبوزيد، وأحمد محمد شكر، ومحمد علام عبد الواحد، وإبراهيم عمر التهامى، وعمرو عبد الرحمن عامر، ومحمود سيد خميس ودنيا على مسلم، كما يضم فريق الإشراف المهندس أحمد الجروانى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم .