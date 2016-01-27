جمعية صحبة الخير بسوهاج تحتفل بختام مشروع تشغيل الفتيات

احتفلت جمعية صحبة الخير بسوهاج بختام مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرة "معا لصحة أفضل" بمراكز إعداد القادة بسوهاج، والذى تم تنفيذه على مستوى ثلاثة مراكز وهى "سوهاج وطهطا وطما"، وذلك برئاسة سحر شنيف رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور محمد أحمد عبد السلام وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، والدكتور يسرى محمد وكيل وزارة الصحة، ونيفين فاروق مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم، وقد افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم.

وقامت سحر شنيف بإلقاء كلمة عن رؤية وأهداف جمعية صحبة الخير، وقام أيضا وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بإلقاء كلمة عن دور كل من الوزارتين بالمشروع.

كما عرضت أمل حلمى مدير المشروع الإنجازات، التى حققها المشروع على أرض الواقع، وفى نهاية الحفل قامت سحر شنيف بتكريم العاملين بالمشروع والبالغ عددهم "236" وتوزيع شهادات التقدير عليهم لمجوداتهم المتميزة بالمشروع.



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