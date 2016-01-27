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رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى يبدأ زيارة لواشنطن

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رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى يبدأ زيارة لواشنطن رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى يبدأ زيارة لواشنطن

>بدأ رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة تلقاها من جامعات أمريكية ومؤسسات بحثية لعرض رؤيته حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى العراق والمنطقة.

وقال الناطق الاعلامى باسم رئيس البرلمان العراقى عماد الخفاجي- فى تصريح صحفي- أن الجبورى سيلتقى ايضا خلال الزيارة التى تستغرق عدة أيام، كبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية لبحث جملة من القضايا فى مقدمتها مكافحة التطرف والقضاء على جذور الإرهاب.

كما يبحث الجبورى مستجدات الأوضاع فى العراق خصوصا ما يتعلق بالحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، إضافة إلى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن الداخلى وتطورات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على العراق وضرورة دعمه فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
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