محافظ المنيا يكلف لجنة الدعم الفنى بالإسراع فى انجاز المشروعات الاستثمارية

كلف اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اللجنة العليا للدعم الفني الهندسي بالعمل على دراسة كافة المشاريع الاستثمارية المعروضة على اللجنة لدفع العمل بها وانجازها في اقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منها لأبناء المحافظة.

وقرر المحافظ خلال اجتماعه باللجنة، تشكيل لجنة لدراسة وتخطيط وتقسيم مساحة 150 فدانا بالظهير الصحراوي لمركز مطاي، وتحديد الأنشطة الممكن تنفيذها بالمنطقة ،مع عرض تلك المنطقة على صغار المستثمرين كمشروعات حرفية وإنتاجية وزراعية.

ووجه المحافظ بالعمل على استكمال الدراسات الخاصة، بإنشاء برج سكني سياحي بمنطقة استراحة المحافظة القديمة، بما يحقق أفضل استخدام للمساحة وتحقيق اكبر إيرادات للمحافظة ليستفيد منه كل أبناء المحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط الخاصة بتأجير منطقة "البازارات" التابعة للمحافظة والمجاورة للمسرح الروماني جنوب كورنيش النيل، حتى يمكن استغلالها وتحقيق أكبر إيرادات للمحافظة لخدمة المشروعات التنموية والخدمية بها.

ووجه المحافظ اللجنة بالانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة الخاصة، بإنشاء وتنفيذ مجمع سكني تجاري ترفيهي بمنطقة شلبي على مساحة 3 أفدنة في موعد غايته نهاية الشهر القادم، كما وجه باستمرار إجراءات الطرح بشان المزايدة العلنية لبيع ارض ملوي بناحية البرشا على مساحة 560 فدانا.