بالصور.. أمطار غزيرة على محافظة أسيوط ومراكزها

تشهد محافظة أسيوط حالة من الطقس السيئ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بدأتها بموجة من السقيع اجتاحت كل مراكز المحافظة، ثم سحب وغيوم وسط عدم سطوع الشمس، وتساقط أمطار غزيرة على مدينة أسيوط ومراكزها، وتحولت الشوارع فى القرى إلى برك طينية، مما أثر على حركة المرور بالقرى والمدينة التى قلت فيها حركة السيارات وفضل البعض المكوث فى المنزل وعدم النزول إلى العمل.

وفى نفس السياق رفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الإسعاف على الطرق الصحراوية خشية حدوث أية حوادث سير جراء الأمطار، بينما رفعت محافظة أسيوط درجة الاستعداد تحسبا لحدوث سيول.



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