"نحو تغذية أفضل لأطفالنا" ملتقى علمى بطب المنوفية

نظمت وحدة التغذية بقسم الأطفال بكلية طب المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، ملتقى علمى تحت عنوان "نحو تغذية أفضل لأطفالنا" برئاسة الدكتور فادى الجندى رئيس القسم.

أشار الدكتور وائل بحبح مقرر الملتقى أن الملتقى عقد بالتعاون مع شركة دانون ميديكال نيوتريشيا، وتناول الطرق السليمة لتغذية الأطفال من بعد الشهر الرابع حتى سن الشباب، كما تم عرض أحدث البروتوكولات لتغذية الطفل المصرى، والأغذنية التى يجب أن يتناولها بعد الشهر الرابع من العمر وحتى سن الشباب والمكونات الغذائية السليمة لهذه الوجبات بما فيها مضادات الأكسدة ودور البريبيوتك والبروبيوتك لصحة الطفل كذلك تأثير وجود مادة كالأوميجا 3،6 فى الوجبة الغذائية المتكاملة كذلك البروتوكولات الغذائية لحماية أطفالنا من أنيما نقص الحديد والفيتامينات المنتشرة فى أطفالنا المصريين.

وأكد الدكتور على الشافعى رئيس وحدة التغذية أن الملتقى أوصى بضرورة التنوع فى تقديم الوجبات للطفل من الطعام المصرى على أن تحتوى نصف الوجبة على الخضروات والفاكهة وضرورة تناول الأطفال البروتين الموجود بالدواجن والسمك والبيض والبقول وتناول الخبز الأسمر ومنتجات الألبان مع الإقلال من تناول اللحوم الحمراء وعدم تناول اللحوم المصنعة نهائيًا إلى جانب ضرورة تناول الأطفال لزيت الزيتون والزيوت النباتية كزيت الذرة وزيت دوار الشمس وشرب الحليب والمياه النقية بكميات كافية يوميا، كما أوصى أيضًا بضرورة تعليم الأطفال ممارسة الألعاب الرياضية فى سن مبكرة والمداومة عليها وأضاف الدكتور فادى الجندى رئيس القسم أن القسم يضم 8 وحدات تقوم بعمل الأبحاث متابعة كل ما هو حديث فى تشخيص وعلاج أمراض الأطفال وأعرب عن أمله فى أن يتم إنشاء مستشفى مستقل للأطفال بجامعة المنوفية.