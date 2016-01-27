بالفيديو مداهمة عرس شواذ بمدينة الرياض من قبل الهيئة

قد قام بعض الشباب النشطاء بتداول مقطع فيديو مصورا لعرس وقد كانت هذة الحفلة حفلة لبعض الشواذ في اتحد أحياء مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل ان تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة بالقبض عليهم متلبسين في إحدى المنازل في الرياض .

وقد ظهر في مقطع الفيديو حفل زفاف لثلاث شباب واحد منهم يرتدي فستان عرس والاثنان الآخران يضعون على رأسهم شعرا مستعارا وقد ارتفعت أصوات الأغاني والإحتفال لديهم في الشقة.

وأكدت الهيئة بالرياض انها قامت بالقبض على مجموعه من الشباب الشواذ في هذه الشقة منهم من تزوجوا بعض كما يعتقدون بتوقيع أوراق بينهم ومنهم من كان يحتفل بزواجه تلك الليلة التي تم القبض عليهم فيها وقد أكدت الهيئة أنهم شباب عزاب شرعا ولكن الغريب أنهم وجدوا فيهم شاب متزوج بالفعل من سيدة ويبلغ من العمر 28 عام ولكنه يقوم بفعل الرذائل مع تلك المجموعة الشاذة.

كما أكدت الهيئة السعودية انها بفحص هواتفهم وجدوا مقاطع للممارسات الشاذة التي كانوا يقوموا بها كما وجدت بتفتيش الشقة ملابس نسائية داخلية وخارجية وماكياج وخمر.

شبكةعيونالإخبارية

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