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الجيوشي يبحث في لندن تطوير منظومة النقل الحضري

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الجيوشي يبحث في لندن تطوير منظومة النقل الحضري الجيوشي يبحث في لندن تطوير منظومة النقل الحضري

الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، سافر مساء أمس، إلى بريطانيا لبحث الاستفادة من التجربة الإنجليزية في إدارة منظومة النقل المتكامل داخل لندن لتطبيقها كنقل حضري للقاهرة الكبرى وفق تكامل لأنظمة النقل (طرق /سكة حديد /مترو /نقل نهري) وكذلك بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري.
> وأضاف إبراهيم، أن الجيوشي سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام مع الخبراء والمستثمرين الانجليز ودعوتهم إلى الاستثمار في مجال النقل في .

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