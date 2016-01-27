النابي لـ في الجول: تشرفت بقيادة الإسماعيلي.. كنت أتمنى الاستمرار لتطبيق ' العلاج '

أعرب نصر الدين النابي مدرب الإسماعيلي المقال عن حزنه للرحيل عن الفريق مشيرا إلى شعوره بالفخر لتدريب فريق كبير بحجم الدراويش.

وعين الإسماعيلي لاعبه السابق خالد القماش مديرا فنيا للفريق بعد إقالة النابي الذي فشل في الفوز بأي مباراة وخسر 3 من أصل 4.

وقال النابي لـFilGoal.com:"تمنيت الاستمرار بعد أن وضعت يدي على المشكلة وعلاجها".

وأضاف"أشعر بالأسف لما حدث لأن مسؤولي النادي لم يكن أمامهم حلا سوى إقالتي، ألتمس لهم العذر بسبب الضغوطات التي يعانون منها ورغبة الجميع في تولي أحد أبناء الإسماعيلية المهمة".

وأتم "تشرفت بقيادة الإسماعيلي ذلك النادي الجماهيري الكبير".