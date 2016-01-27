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حوار في الجول – مدرب أنجولا: مستوانا يتطور.. ومصر وضعت إفريقيا في موقف صعب

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يقدم منتخب أنجولا أداءا جيدا في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا في القاهرة قاده لاحتلال وصافة المجموعة الثانية خلف منتخب تونس ووضعه في مصاف المنتخبات المرشحة للتنافس على اللقب رفقة الفراعنة ومنتخبي تونس والجزائر.

ويواجه الأنجولي نظيره المغربي في ربع النهائي اليوم وإن فازت تواجه الفائز من مواجهة مصر والكونجو.

وكان لـFilGoal.com حوارا مع فيليبي كروز مدرب المنتخب أفصح فيه عن التالي..

"أنا ولاعبي المنتخب الأنجولي أصحاب، فأنا اتعامل معهم بكل حب وتقدير والعامل النفسى مهم جدا للاعب داخل الملعب وخارجه".

"نحن مجموعة من الطموحين أتينا من بلادنا ولدينا هدف سنصل له دون عصبية أوتصريحات عنترية.. لنا أسلوبنا ومنهجنا في الإرتقاء بكرة اليد الأنجولية".

"أنا قضيت 16 عاما فى محترفا في أوروبا حيث لعبت في البرتغال لأندية براجا وستوبا وبولينيسسي، وفي إسبانيا لعبت لأندية ألميريا وبلباووخيخويا بجانب لعبي مع المنتخب الأنجولي سنوات عديدة فكل هذه الخبرات أنقلها للاعبي فريقي وعلى الرغم من أن فريقى به لاعب واحد فقط محترف خارج أنجولا إلا أن أسلوب لعبنا وتعاملنا هوأسلوب محترفين في كل شيء" .

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انا لا أعترف بالنجم الأوحد في الفريق، لأن كرة اليد لعبة جماعية فبالتالي لابد أن تكون الجماعية هي المسيطرة على أسلوب لعب الفريق".

"وبالمناسبة أنا مدرب نادي أول أغسطس الأنجولي ومعظم لاعبي المنتخب من هذا النادي فأنا بدأت فترة الاعداد لبطولة الامم الافريقية فى 22 ديسمبر الماضي وخضنا معسكر إعداد داخل أنجولا ومعسكر آخر في مصر قبل انطلاق البطولة خضنا خلاله أربع مباريات ودية مع أندية مصرية".

"أتينا للقاهرة لكى نحصل على بطاقة التأهل لكأس العالم المقبلة في فرنسا عام 2017. هذا هو هدفنا الأساسي، أن ننافس على المراكز الثلاثة الأولى وأنا لا أرى أى عيب في أن أتكلم في حدود ما خططنا له قبل انطلاق البطولة".

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"أعلم جيدا قوة المنتخب المصري، وبالأخص وهو يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وأعرف منتخبات مصر وتونس والجزائر وأعلم طرق لعبها لأني لعبت كثيرا أمام هذه المدارس المختلفة".

"أنا أدرس كل فريق جيدا قبل مواجهته ولكني أيضا أثق فى قدرات لاعبي المنتخب الأنجولي، وأعتقد أن لقائنا مع المنتخب التونسي بالجولة الخامسة والأخيرة بالدور التمهيدي (انتهت 23-21 لصالح تونس) كانت أكبر دليل على تطور أدائنا ومستوانا الفني والبدني".

"تمكنا من التقدم على المنتخب التونسي في الشوط الأول، وفى الشوط الثاني الأمر حٌسم بالخبرة الاحترافية لدى لاعبي تونس وكان لنا نفس الأداء الجيد أمام المنتخب المصري منذ أشهر قليلة حينما تقابلنا في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في الكونغو واستطعنا أن نتعادل مع مصر في نهاية الشوط الثاني ولعبنا وقت إضافى وفاز المنتخب المصري بالدورة الإفريقية".

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"كل هذا يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح للمنافسة على البطولات الإفريقية".

"أنا عاشق لمصر، وشعبها من الشعوب الطيبة التي تحب الضحك وكانت أول مرة أحضر إلى مصر كانت عام 1996 فى بطولة الأمم الإفريقية هنا وعلى نفس الملعب ثم بعد ذلك أتيت في بطولات وإجازات قضيتها مع أسرتى هنا في مصر وابني البالغ من العمر 6 أعوام مولود هنا فى مصر حيث كنا مشاركين فى بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر عام 2010 وأتت زوجتي معى وأنجبته هنا".

"تنظيم البطولة في مصر أكثر من رائع، وهناك اختلاف كبير بين البطولات في السابق وهذه البطولة من جميع النواحي".

"نحن نقيم فى فندق من الفنادق الضخمة والطعام الذى يقدم لنا جيد جدا ووسائل المواصلات والانتقالات المتوفرة لنا غاية في الروعة؟، وكل ما نطلبه يجاب لنا".

"بصراحة أرى أن مصر صعبت الأمور على الدول التى ستستضيف البطولات الإفريقية في المستقبل".

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