بيريز يعلن عن قائد ريال مدريد المستقبلي

سلطت صحيفة ميرور الإنجليزية الضوء على إطلاق اللاعب المصري أحمد نبيل مانجا لقب "أوزيل" على مولوده الجديد مالك.

وصرح لاعب سموحة الحالي والأهلي السابق بأنه قرر إطلاق الاسم على نجله حبا للاعب الألماني ميسوت أوزيل نجم أرسنال.

وقالت الصحيفة إن أوزيل قدم مردودا ضعيفا في لقاء تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي خسره أرسنال على ملعبه بهدف دون رد لكن هذا لا يتعارض مع كونه أفضل لاعبي المدفعجية هذا الموسم دون شك.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المصري مانجا عوض أوزيل عن الأداء السيء ضد تشيلسي بتسمية ابنه "أوزيل".

وذكرت الصحيفة أن اسم "أوزيل" لن يوضع على شهادة ميلاد الطفل كما قال مانجا لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)