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"حقوق القاهرة": استخراج أجهزة غش دقيقة من آذان الطلبة العرب بـ"ملقاط"

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"حقوق القاهرة": استخراج أجهزة غش دقيقة من آذان الطلبة العرب بـ"ملقاط" "حقوق القاهرة": استخراج أجهزة غش دقيقة من آذان الطلبة العرب بـ"ملقاط"
أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، أن 80% من حالات الغش التى تم ضبطها خلال الامتحانات كانت بامتحانات الطلبة العرب، إذ إنهم يستخدمون وسائل متقدمة فى عمليات الغش، وتم ضبط سماعات دقيقة واستخراجها بملقاط.

وقال "زمزم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من بين تلك الوسائل سماعات دقيقة يتم وضعها فى متعلقات كالفيزا كارد، مؤكداً أن المراقبين يستعينون بالطبيب فى بعض الأوقات لاستخراج هذه السماعات الدقيقة من آذان الطلاب، مضيفا، "الطلبة العرب يشترونها من تايوان ونخرجها من آذانهم بملقاط وأحيانا نستعين بطبيب".

وأشار وكيل حقوق القاهرة إلى أن الكلية سلمت بعض الأجهزة الدقيقة للأمن الوطنى العام الماضى، حيث كانت أجهزة غير معروفة، موضحا أنه بعد انتهاء أعمال امتحانات العام الماضى تم تسليم جهازين جديدين للأمن الوطنى، مؤكدا أن الكلية تستعين بأفراد من الأمن النسائى لتفتيش الطالبات واستخراج هذه الأجهزة منهن أيضا.

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