شيرين تدخل «متاهة » وفاء الكيلانى..الثلاثاء المقبل

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلانى فى الحلقة المقبلة من برنامجها “المتاهه” المطربة شيرين عبد الوهاب ،ومن المقرر إذاعتها مساء الثلاثاء 2 فبراير المقبل عبر قناة الـ ام بي سي.

يذكر انهتم إختيار شيرين لإحياء حفل ختام الموسم الحادى عشر لبرنامج “ستار أكاديمي”، والذي يعرض على قناة «سي بي سي»، في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وتقدم شيرين، خلال الحفل، أغنيتين بمشاركة طلاب الأكاديمية، وأغنية ثالثة بمفردها، وتنحسرالمنافسه على لقب البرنامج بين الطالب نسيم رايسي من تونس، ومحمد عباس، وهايدي موسى من مصر، ومروان يوسف من لبنان، وذلك بعد مغادرة الطالبة المغربية حنان الخضر، التي حصلت على 48.88% من تصويت الجمهور مقابل 51.12% لنسيم، في ختام البرايم النصف نهائي من البرنامج الجمعة الماضي.