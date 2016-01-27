أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شيرين تدخل «متاهة » وفاء الكيلانى..الثلاثاء المقبل

Google+ Print
شيرين تدخل «متاهة » وفاء الكيلانى..الثلاثاء المقبل شيرين تدخل «متاهة » وفاء الكيلانى..الثلاثاء المقبل

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلانى فى الحلقة المقبلة من برنامجها “المتاهه” المطربة عبد الوهاب ،ومن المقرر إذاعتها مساء الثلاثاء  2 فبراير المقبل عبر قناة الـ ام بي سي.

يذكر انهتم إختيار شيرين لإحياء حفل ختام الموسم الحادى عشر لبرنامج “ستار أكاديمي”، والذي يعرض على قناة «سي بي سي»، في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وتقدم شيرين، خلال الحفل، أغنيتين بمشاركة طلاب الأكاديمية، وأغنية ثالثة بمفردها، وتنحسرالمنافسه على لقب البرنامج بين الطالب نسيم رايسي من تونس، ومحمد عباس، وهايدي موسى من ، ومروان يوسف من لبنان، وذلك بعد مغادرة الطالبة المغربية حنان الخضر، التي حصلت على 48.88% من تصويت الجمهور مقابل 51.12% لنسيم، في ختام البرايم النصف نهائي من البرنامج الجمعة الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي