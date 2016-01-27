صور| رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

عقد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، لقاءًا موسعًا مع وفد من المجلس الثقافى البريطانى، والذى يضم كيشور روى، رئيس قسم مؤهلات المملكة المتحدة والمدير الإقليمى لقسم الامتحانات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخالد الزغبى مدير تطوير الأعمال بقسم مؤهلات المملكة المتحدة، وإيناس عبد اللطيف مدير إدارة الامتحانات وذلك بحضور دكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بالجامعة، لبحث التعاون بين المجلس والجامعة .

وأعلن جعيص، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق مبدئيًا على إبرام بروتوكول بين الجانبين، والذى من المقرر أن يتضمن إنشاء مركز امتحانات عالمى لإمتحانات IELTS وإنشاء مركز لمجلس الثقافى البريطانى بمركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة أسيوط، وذلك على نفقة المجلس , مضيفاً أنه يجرى كذلك دراسة إمكانية توفير فرص للتدريب على ما يؤهل لاجتياز امتحانات اللغة ، وتطوير الآداء المهنى للمستهدفين وكذلك بحث التعاون فى إتاحة فرص لآداء إمتحانات Aplis للمتدربين فى الفترة القادمة .

وعن ثمار هذا التعاون، أكد مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بالجامعة، أهمية الاتفاق والذى يمثل خدمة تعليمية متميزة تقدمها جامعة أسيوط للراغبين فى تعليم اللغة الانجليزية وطلاب الدراسات العليا ولأفراد المجتمع المحيط ، لافتا إلى أن إتاحة تلك الفرصة على التدريب والتأهيل لاجتياز امتحانات IIELTSيُعد إضافة عملية لجامعة أسيوط والتى من شأنها المساهمة فى تحسين ترتيب الجامعة أسيوط الجامعات العالمية .