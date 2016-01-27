أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

Google+ Print
صور| رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى صور| رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

عقد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، لقاءًا موسعًا مع وفد من المجلس الثقافى البريطانى، والذى يضم كيشور روى، رئيس قسم مؤهلات المملكة المتحدة والمدير الإقليمى لقسم الامتحانات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخالد الزغبى مدير تطوير الأعمال بقسم مؤهلات المملكة المتحدة، وإيناس عبد اللطيف مدير إدارة الامتحانات وذلك بحضور دكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بالجامعة، لبحث التعاون بين المجلس والجامعة .

وأعلن جعيص، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق مبدئيًا على إبرام بروتوكول بين الجانبين، والذى من المقرر أن يتضمن إنشاء مركز امتحانات  عالمى لإمتحانات IELTS وإنشاء مركز لمجلس الثقافى البريطانى بمركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة أسيوط، وذلك على نفقة المجلس , مضيفاً أنه يجرى كذلك دراسة إمكانية توفير فرص للتدريب على ما يؤهل لاجتياز امتحانات اللغة ، وتطوير الآداء المهنى للمستهدفين وكذلك بحث التعاون فى إتاحة فرص لآداء إمتحانات Aplis للمتدربين فى الفترة القادمة .

وعن ثمار هذا التعاون، أكد مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بالجامعة، أهمية الاتفاق والذى يمثل خدمة تعليمية متميزة تقدمها جامعة أسيوط للراغبين فى تعليم اللغة الانجليزية وطلاب الدراسات العليا ولأفراد المجتمع المحيط ، لافتا إلى أن إتاحة تلك الفرصة على التدريب والتأهيل لاجتياز امتحانات  IIELTSيُعد إضافة عملية لجامعة أسيوط والتى من شأنها المساهمة فى تحسين ترتيب الجامعة أسيوط الجامعات العالمية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا