مليون و250 جنيه لتطوير أحياء غير مخططة بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من إعداد مقايسات تطوير حى الزهور بمدينة الداخلة، وحى شرق بلاط بمدينة بلاط بإجمالى مليون و250 ألف جنيه وجارى الطرح بالأمر المباشر من خلال مديرية الاسكان، فى إطار خطة محافظة الوادى الجديد لتطوير الأحياء غير المخططة على مستوى المحافظة.

وأكدت المهندسة ايمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وسوف تشمل الأعمال "تطوير حديقة المستشفى – حديقة السوق بالداخلة – المنتزه العام ببلاط"، وكذلك تغيير بعض خطوط مياه الشرب الاسبستون ورفع كفاءة الإناره وتجميل الموقع وتبليط الشوارع الداخلية بالانترلوك وحنفيات الحريق بالأحياء.