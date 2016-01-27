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دراسة: إصابة السيدات بالأرق قد يشير لإصابتهن بأمراض خطيرة

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دراسة: إصابة السيدات بالأرق قد يشير لإصابتهن بأمراض خطيرة دراسة: إصابة السيدات بالأرق قد يشير لإصابتهن بأمراض خطيرة
كشفت دراسة جديدة أن حوالى نصف السيدات محرومات من النوم، إلا أن غالبيتهن يعانين فى صمت.

وبحسب الدراسة –التى نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية - فإن الكثير من السيدات لا تسعى للحصول على استشارة طبية بهذا الشأن لأنهن يعتقدن أن ذلك متعلق بتقدمهن فى السن.

وحذر خبراء من أن عدم الحصول على القسط الكافى من النوم يمكن أن يكون علامة على حالة طبية خطيرة وكامنة على الرغم من أن الحمل، أو انقطاع الطمث على الأغلب هما السببان الرئيسيان.

ويعد قلة النوم والأرق مشكلة أساسية لدى السيدات اللاتى يقتربن من مرحلة سن اليأس.

ورغم أنه من المعروف أن عدم الحصول على القسط الكافى من النوم يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى لدى السيدات فى مرحلة منتصف العمر، إلا أن سيدة واحدة من بين أربعة ممن يعانين من قلة النوم تخطر الطبيب بحالتها وفقا للدراسة.

وقال البروفيسور جون سترادلينج الخبير بجامعة اوكسفورد، إن النساء غالبا ما يعتقدن أن الشعور بالإرهاق مجرد جزء من الحياة الحديثة بينما قد يكون ذلك شيئا أكثر خطورة.

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مصر 365