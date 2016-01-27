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تعديل وزارى فى قطر يطيح بوزيرى الدفاع والخارجية

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تعديل وزارى فى قطر يطيح بوزيرى الدفاع والخارجية تعديل وزارى فى قطر يطيح بوزيرى الدفاع والخارجية
فى خطوة تثير العديد من علامات الاستفهام داخل الدولة المعروفة بالانقلابات الداخلية منذ عقدين، أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى، أمر رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، شمل تغيير وزيرى الدفاع والخارجية.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الوزراء الجدد حلفوا اليمين القانونية أمام الشيخ تميم بالديوان الأميرى قبل ظهر اليوم.

حضر مراسم أداء اليمين الشيخ عبدالله بن حمد آل ثانى نائب الأمير، كما حضر المراسم الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ونص الأمر على أن يعين كل من. .


>1- الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء.

2- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى وزيرا للخارجية.

3- صلاح بن غانم العلى وزيرا للثقافة والرياضة.

4- الدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

5- جاسم بن سيف السليطى وزيرا للمواصلات والاتصالات.

6- محمد بن عبدالله الرميحى وزيرا للبلدية والبيئة.

7 الدكتورة حنان محمد الكوارى وزيرا للصحة العامة.

وقالت الصحيفة القطرية، أن تميم ألغى الأمر الاميرى كل حكم يخالف أحكامه، مشيرا إلى أن الأمر سيتم العمل به من تاريخ صدوره ويتم ينشر فى الجريدة الرسمية.

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