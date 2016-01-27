كثرة تحذير متبعى النظام الغذائى من تناول بعض الوجبات يجذبهم أكثر إليها

كشفت دراسة جديدة أنه رغم التحذير المستمر من الوجبات الخفيفة السكرية، إلا أن الناس مازالوا يرغبون فى تناول المنتجات الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة، رغم معرفتهم بأن ذلك سيئ بالنسبة لصحتهم، وخاصة متبعى الأنظمة الغذائية.

وبحسب الدراسة التى نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن متبعى النظام الغذائى هم أكثر عرضة لاختيار الوجبات الخفيفة غير الصحية بعد نصحهم بعدم تناولها.

وقال الباحث نجوين فام بجامعة اريزونا "إن النتائج توضح لنا أنه بدلا من جعل متبعى النظام الغذائى يتجهون للقيام باختيارات صحية أفضل لطعامهم، فإن هذه التحذيرات السلبية تجعل الطعام غير الصحى أكثر جذبا لهم".

وذكرت الدراسة أن الحكومة الأمريكية والمؤسسات تسعى للتصدى لوباء البدانة من خلال زيادة استخدام الإعلانات فى الخدمات العامة بشأن إخطارهم بعدم تناول الطعام غير الصحى.

وأوضح الباحثون أن غالبية التحذيرات تحتوى على معلومات سلبية بشأن الطعام، بينما لا يلقى لذلك صدى لدى متبعى النظام الغذائى حسبما أشارت نتائج الدراسة.