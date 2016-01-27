النيابة تستعجل تحريات واقعة فيديو «بلالين الداخلية» لتحديد مكان التصوير

استعجلت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، الأربعاء، تحريات المباحث حول واقعة اتهام الممثل أحمد مالك، ومراسل برنامج “أبلة فاهيتا” بإهانة جهاز الشرطة حيث طلبت النيابة من المباحث تحديد مكان تصوير الفيديو.

ومن المقرر، أن يستمع المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، لأقوال المجندين الذين ظهروا بالفيديو.

وكانت النيابة، قد استمعت أمس الثلاثاء، لأقوال ضابط شرطة ظهر بالفيديو وأكد فى أقواله أمام النيابة أنه كان متواجد بميدان التحرير لتأمينه فى ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة أمس وفوجئ بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، ووزعوا بلالين على المجندين مكتوب عليها 25 يناير عيد الشرطة، وعندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى