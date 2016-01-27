ضبط 9 أشخاص متهمين بسرقة 5 أطنان حديد بمشروع تأهيل ترعة المحمودية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 9 أشخاص لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة نحو 5 أطنان حديد تسليح خاص بمشروع تأهيل ترعة المحمودية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين تقديم بلاغ من محمود عصام محمود 23 سنة صاحب مكتب العمدة للمقاولات ومقيم قرية قراجه كفر الشيخ، المسئول عن إعادة تأهيل ترعة المحمودية بأبوحمص باكتشافه سرقة 4 أطنان و800 كيلو حديد تسليح خاص بالمشروع من ناحية قرية ساسون.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لإعادة معاينة مكان الحادث فى محاولة للتوصل لشاهد رؤية للجناة مع وضع خطوط سير احتمال لقدومهم وهروبهم عقب ارتكاب الواقعة وفحص العناصر الخطرة المشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع مع تجنيد المصادر السرية الموثوق بها للمساعدة فى أعمال البحث والتحرى.

وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط مرتكبى الواقعة وهم "م.غ.ب" 25 سنة عامل بذات المشروع ومقيم سيدى سالم كفر الشيخ، و"إ.س.أ" 20 سنة عامل بذات المشروع ومقيم قرية الرياض كفر الشيخ، و"م.س.م" 27 سنة عاطل ومقيم عزبة غنيم دائرة مركز أبو حمص، و"م. ا.ا" 21 سنة عاطل ومقيم دمسنا دائرة مركز ابو حمص، و"م. ر.ع" 39 سنة عاطل ومقيم عزبة غنيم دائرة المركز، و"ر. ح.ى" 38 سنة تاجر خردة مقيم مركز أبو حمص، و"ر. ع.م" 30 سنة ربه منزل ومقيمة دائرة مركز أبو حمص، و"ص. م.ص" 22 سنة تاجر خردة ومقيم عزبة سعد مركز دمنهور، و"م. ج. ر" 22 سنة تاجر خردة ومقيم سنطيس مركز دمنهور.

بتقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة والتصرف فى متحصلات جريمتهم بالبيع للمتهمين من السادس حتى التاسع، تم ضبط المسروقات بإرشادهم وبعرضها على مالكها تعرف عليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1777 جنح مركز أبو حمص لسنة 2016.