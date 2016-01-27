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«الإسكان» توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ المدينة الأوليمبية بـ«العاصمة الادارية»

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«الإسكان» توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ المدينة الأوليمبية بـ«العاصمة الادارية» «الإسكان» توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ المدينة الأوليمبية بـ«العاصمة الادارية»

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم مع مجموعة سكك الحديد الدولية المحدودة الصيني ( CREC )، لتنفيذ مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة، وهما ٦ مبان حكومية، ومدينة “أوليمبيك بارك الرياضية” .

وقال مدبولي، خلال توقيع المذكرة، بحضور المدير العام للشركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زينج لينجبو، إن الشركة الصينية لها تاريخ مميز في تنفيذ المشروعات العقارية والخدمية، بجانب عملها الأساسي في تنفيذ مشروعات القطارات والسكك الحديدية والبنية الأساسية خاصة في العاصمة الصينية بكين، حيث بدأت عملها منذ عام ١٩٥١.

وأضاف مدبولى: “ستقوم الشركة بتنفيذ ٦ مبان لدواوين وزارات في الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن أعمال الأسبقية الأولى بالمرحلة الأولى للمشروع، وسيصل إجمالى المسطحات المبنية التى ستنفذها الشركة نحو ٢١٤ ألف متر مربع”.

وأشار إلى أن المدينة الأوليمبية سيتم تنفيذها على مساحة ٢٠٠٠ فدان، موضحا أن الشركة الصينية لها خبرة سابقة في تنفيذ المدن الأوليمبية، سواء داخل الصين أو خارجها.

وأوضح الوزير، أن الشركة الصينية ستقوم بإعداد التصميمات والرسومات الابتدائية للمشروعين، خلال ٣ شهور من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، وتصل مدة التنفيذ إلى ٣٠ شهرا، وتساهم الدولة بنسبة ١٥ ٪ من قيمة الأعمال، على أن تقوم بسدادها بالجنيه المصري.

وشدد، على ضرورة إشراك شركات مصرية في تنفيذ المشروعين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، لتوفير فرص عمل للمصريين بهذه المشروعات، واكتساب الخبرات المختلفة.

وطالب وزير الإسكان، بسرعة الإنتهاء من رسومات المشروعين، بسبب ضيق الوقت المحدد لتنفيذ الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الادارية الجديدة.

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