جمعية القلب الأمريكية: النساء أكثر عرضة للوفاة بالأزمات القلبية

كشف تقرير لجمعية القلب الأمريكية، عن أن النساء أكثر عرضة للوفاة فى غضون سنة إثر إصابتهن بأول نوبة قلبية.

وبحسب تقرير الجمعية –الذى نقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية- فإن النوبات القلبية تصيب كلا من الرجال والنساء إلا أن النساء أكثر تأثر بها.

وأوضح التقرير أن هذا يرجع إلى أن الجنسين يعانيان من آلام فى الصدر باعتباره العرض الرئيسى للمرض، إلا أن السيدات يعانين من أعراض أكثر غموضة، مثل آلام الظهر والمفاصل والغثيان أو الإحساس بالخوف.

>وقال الدكتور لاكسمى ميهتا، إن السيدات "يملن إلى عدم الاعتراف بهذه الأعراض أو نفيها"، مضيفًا أنه "عندما تصل النساء إلى قسم الطوارئ، فمن المهم تحديد هذه الأعراض بشكل صحيح باعتبارها مشكلات من المحتمل أن يتعرض القلب لها".

وقال "ومن ثم يتم تشخيص الحالة على نحو خاطئ وهو ما يترتب عليه عواقب تأخر العلاج وارتفاع معدلات الوفيات".

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