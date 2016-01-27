وزارة الصحة بفرنسا تدرس إلغاء التطعيمات بعد انخفاض الإقبال عليها

طرحت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول توران للمناقشة مشروع إلغاء التطعيمات الإجبارية، بعد انخفاض الإقبال على التطعيم وعزوف الأهالى عن تطعيم أبنائهم، مثل تطعيم التهاب الكبد الوبائى "بى" وأنفلونزا الطيور "اتش – ا – ان -1" والأورام السرطانية الخاصة بعنق الرحم، بعد أن أعلن المعهد الوطنى للصحة الفرنسية انخفاض نسبة التطعيمات بنسبة 5% لدى الرضع فى الفترة من 2014 – 2015، وكذلك بالنسبة للتطعيم الذى يقى من 6 أمراض منها "الدفتريا والتيتانوس وشلل الأطفال والسعال الديكى".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار تقرير المعهد إلى أن تغطية التطعيمات يجب أن تصل إلى 90% لحماية المواطنين، كما أكد التقرير أن هناك ثلاثة تطعيمات إجبارية فقط والباقى اختيارى، ويرجع ذلك إلى وجود نقص فى بعض التطعيمات مثل تطعيم الالتهاب السحائى وغيرها مما يجعل الأهل يرفضون شراءها كذلك الحال بالنسبة لبعض الأمراض التى عادت للظهور مرة أخرى مثل مرض الحصبة.
كما تطالب وزيرة الصحة الأطباء بضرورة الاهتمام بالتطعيمات، وبتقديم النصح للأهالى فى هذا الصدد.