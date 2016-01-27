مدخنو السجائر الإلكترونية أكثر عرضة لتدخين التبغ خلال عام

كشف بحث جديد عن أن المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية، هم أكثر عرضة لتدخين السجائر العادية.

وبحسب البحث الذى نقلت نتائجه صحيفة ديلى ميل البريطانية- فإن طلبة المدارس الذين استخدموا السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة بثلاث مرات لتدخين السجائر العادية بعدها بعام واحد مقارنة بمن لم يدخنوها على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن القانون يحظر بيع السجائر الإلكترونية لمن هم دون الـ18 عاما فى المملكة المتحدة – إلا أن استخدامها بين المراهقين يزداد، فقد ارتفع بينهم من 5% عام 2013 إلى 8% عام 2014، فيما أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن هذا التدخين ربما يكون "مدخلا" لتدخين التبغ.