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تعديل وزاري في الحكومة القطرية.. وتغيير 7 حقائب أبرزها «الخارجية»

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تعديل وزاري في الحكومة القطرية.. وتغيير 7 حقائب أبرزها «الخارجية» تعديل وزاري في الحكومة القطرية.. وتغيير 7 حقائب أبرزها «الخارجية»

أمير قطر- تميم بن حمد

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، في بيان لها منذ قليل، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أصدر اليوم الأمر الأميري رقم « 1» لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من: “الدكتور خالد بن محمد العطية، وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء، و الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة، والدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات، ومحمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة، و الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة،”.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن ” الأمر الأميري ألغى كل حكم يخالف أحكامه، وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية» .

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