أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

فيلم “tthe revenant ” يتصدر قائمة الإيرادات الأمريكيه

Google+ Print
فيلم “tthe revenant ” يتصدر قائمة الإيرادات الأمريكيه فيلم “tthe revenant ” يتصدر قائمة الإيرادات الأمريكيه

تصدر فيلم”العائد_ The Revenant”  بطولة  ليوناردو ديكابريو  قائمة إيرادات السينما الامريكية ،بعد أن حقّق إيرادات بلغت 16.01 مليون دولار أمريكي ، ليرفع إجمالي إيراداته إلى 119.20 مليون دولار.

واحتل فيلم “Star wars” المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 14 مليون دولار، بينما جاء فيلم “Ride Along 2” في المرتبة الثالثة بعد أن حقّق 12.46 مليون دولار، ليرفعا إجمالي إيراداتهما إلى 879.11 مليون و 58.61 مليون دولار على الترتيب.

الفيلم مأخوذ عن رواية The Revenant: A Novel of Revenge فى القرن الـ19 ،ومن إخراج المخرج المكسيكى أليخاندرو جونزاليز إناريتو، ويشارك فى بطولته توم هاردى، ،ويل بولتر ،لوكاس هاس ،بريندان فليتشر ،براد كارتير، وكريستوفر جونيور، وتم تصوير العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا.

 وتدور أحداثه حول شخصية صائد دببة، يتعرض للمهاجمة والسرقة، ويُترك فى الغابة حتى الموت، إلا أنه يتعافى ويسعى للانتقام ممن خانوه.. الفيلم

وينافس العمل على 12 جائزة من الجوائز الأوسكار وهى أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد ،ورشح لها النجم توم هاردى، أفضل تصوير سينمائى ،أفضل تصميم أزياء ،أفضل مخرج للمخرج المكسيكى أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، أفضل مونتاج ،أفضل مكياج أفضل إنتاج فنى ،أفضل مؤثرات صوتية ،أفضل مكساج ،وأفضل مؤثرات بصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا