مدير المباحث بالمنوفية يشكل فريق بحث جنائيا لضبط مرتكبى انفجار منوف

قرر اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمود طه من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، والمقدم خالد عبد الحليم والنقباء محمد الأشمونى وأحمد خلف، معاونى مباحث قسم منوف، لضبط مرتكب واقعة زرع عبوة ناسفة بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.

وكانت مدينة منوف شهدت مساء أمس انفجار عبوة ناسفة بشقة بجوار محكمة منوف الجزئية تسببت فى سقوط سور مدرسة الشيخ زوين الابتدائية وتهشم زجاج 5 عمارات مجاورة لمكان الانفجار و4 سيارات بالمنطقة، بالإضافة إلى إصابة صاحب مطعم يدعى "محمد مجدى الميهى" 21 سنة صاحب مطعم بحرج قطعى بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى منوف العام.