أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير المباحث بالمنوفية يشكل فريق بحث جنائيا لضبط مرتكبى انفجار منوف

Google+ Print
مدير المباحث بالمنوفية يشكل فريق بحث جنائيا لضبط مرتكبى انفجار منوف مدير المباحث بالمنوفية يشكل فريق بحث جنائيا لضبط مرتكبى انفجار منوف
قرر اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمود طه من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، والمقدم خالد عبد الحليم والنقباء محمد الأشمونى وأحمد خلف، معاونى مباحث قسم منوف، لضبط مرتكب واقعة زرع عبوة ناسفة بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.

وكانت مدينة منوف شهدت مساء أمس انفجار عبوة ناسفة بشقة بجوار محكمة منوف الجزئية تسببت فى سقوط سور مدرسة الشيخ زوين الابتدائية وتهشم زجاج 5 عمارات مجاورة لمكان الانفجار و4 سيارات بالمنطقة، بالإضافة إلى إصابة صاحب مطعم يدعى "محمد مجدى الميهى" 21 سنة صاحب مطعم بحرج قطعى بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى منوف العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365