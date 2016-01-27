إصابة 6 أشخاص بينهم 4 من رجال الشرطة في حادث سير بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 من رجال الشرطة، صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة شرطة وتاكسي بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة بني مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء عبد ربه مأمور مركز شرطة بني مزار من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي منزل كوبري الشيخ فضل.

وانتقل على الفور، العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم “3421 ب 15″ شرطة التابعة لمعسكر قوات الأمن فرع الشمال قيادة المجند حسين أحمد راشد، والسيارة رقم “9956 و ظ أ” أجرة تاكسي قيادة حسين سعيد زايد 41 سنة سائق ومقيم بندر بني مزار، وذلك أثناء سير السيارة الثانية بالطريق من غرب الي شرق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأولي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “ملازم شرف عبد الله ابراهيم النجار51 سنة الضابط بقوات الامن معسكر الشمال– المجند عمر محمد حسن 23سنة –المجند صالح محمد طلبة 23سنة –المجند محمد عبد السيد يوصف 23سنة”، ومن مستقلي السيارة الأولي ”علي محمد علي 30 سنة فني كهرباء ومقيم ديرمواس، ومحمد عبد الله عبد اللطيف 36سنة عامل ومقيم بني سويف”.

تم نقل المصابين لمستشفي بني مزار العام ، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.