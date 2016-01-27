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دفاع حبارة:السجون حررت محضر إثبات حالة ضد موكلى لعدم توقيعه على تقرير الطعن

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دفاع حبارة:السجون حررت محضر إثبات حالة ضد موكلى لعدم توقيعه على تقرير الطعن دفاع حبارة:السجون حررت محضر إثبات حالة ضد موكلى لعدم توقيعه على تقرير الطعن
قال النبوى إبراهيم، دفاع عادل حبارة، إن إدارة السجن قامت بتحرير محضر إثبات حالة ضد حبارة لإخلاء مسئوليتها بعد أن رفض التوقيع على تقرير الطعن بالنقض فى حكمى إعدامه، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مذبحة رفح الثانية"، واتهامه بقتل رقيب شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.

وأضاف النبوى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه فى حالة إصرار حبارة على عدم التوقيع على تقرير الطعن بالنقض على الحكمين سيتعذر على الدفاع تقديم مذكرة الطعن عليهما، وفى هذه الحالة ستلتزم النيابة العامة بالطعن على الحكمين كونهما إعدامات.

وأضاف النبوى أنه أعد مذكرة الطعن على حكم إعدام حبارة فى واقعة اتهامه بقتل رقيب شرطة بوحدة مباحث أبو كبير، وكان أهم أسبابها عدم معقولية الواقعة طبقا لأقوال الشهود، فالشهود أكدوا أن حبارة أطلق النار على ربيع أثناء سقوطه على الأرض، ولكن تقرير الطب الشرعى أكد عكس ذلك، وأن إطلاق النار كان فى وضع مستقيم أعلى الصدر.

جدير بالذكر، أن حبارة حصل على 3 أحكام إعدام أولها أحداث عنف الشرقية، وحكم إعدام آخر فى أحداث مذبحة رفح فى 14 نوفمبر الماضى، وآخرها حكم إعدامه بتهمة قتل رقيب شرطة فى 6 ديسمبر الماضى.

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