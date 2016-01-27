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مقتل شاب على يد زميله عثر على صورة خطيبته فى تليفونه المحمول بسوهاج

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مقتل شاب على يد زميله عثر على صورة خطيبته فى تليفونه المحمول بسوهاج مقتل شاب على يد زميله عثر على صورة خطيبته فى تليفونه المحمول بسوهاج
شهد منطقة الساحل بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بسبب الخلاف بين شخصين على هاتف محمول يحتوى صور خاصة لخطيبة أحدهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير لأمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصاب بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث البلينا بوقوع مشاجرة بين طرف أول بيت خلاف "كريم.ع.ع.م" 30 سنة عاطل، مصاب بطلق نارى فى الجانب الأيمن فتحتى دخول وخروج وتوفى إثر ذلك، و"محمد.ع.ع.م" 23 سنة طالب مصابا بجرح فى فروة الرأس وطرف ثان بيت عمران 5 أشخاص، جار ضبطهم حيث تبين قيام الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه، مما نتج عنه وفاته بسبب خلاف بينهما لعثور أحد أطراف الطرف الأول على هاتف محمول يحوى بعض الصور الخاصة بخطيبة المتوفى، وتم تحرير محضر رقم 5536 وجار العرض على النيابة.

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مصر 365