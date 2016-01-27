تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 15 ألف خرطوشة سجائر و4 أطنان ونصف جبنة مجهولة المصدر بالبحيرة .

حيث شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط

>السيارة رقم 1738 ع و أ ( نقل ) قيادة " ح ع ح حسن "سائق ومقيم 14 شارع الحلو / طنطا - غربية محملة بعدد (150) كرتونة سجائر بإجمالي عدد (7500) خرطوشة سجائر ماركة روزمان (مجهولة المصدر) بالطريق الزراعى السريع وأسفل الكوبرى العلوى دائرة مركز شرطة أبو حمص، وبمواجهة قائد السيارة قرر بأنه كان فى طريقه لتوصيل الحمولة لأحد التجار بمدينة طنطا تحرر المحضر 1779/2016 جنح مركز شرطة أبوحمص .

وتم ضبط " السيارة رقم 1698 ع ج ب ( نقل ) قيادة " م ا م خ " سائق ومقيم بسيون غربية محملة بعدد (145) كرتونة سجائر مختلفة الأنواع، بإجمالى عدد (7250) خرطوشة سجائر وكذا عدد (250) خرطوشة سجائر ماركة رويال (مجهولة المصدر بالطريق الزراعى السريع (اتجاه القاهرة) دائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبمواجهة قائد السيارة قرر بأنه قادماً من الإسكندرية وفى طريقه لتوصيل الحمولة لأحد التجار بمدينة طنطا، وتحرر المحضر 3691 /2016 جنح مركز شرطة إيتاى البارود .

كما تم ضبط صاحب مصنع جبنة (بدون ترخيص) بطريق دمنهور – دهشور دائرة قسم دمنهور وبحوزته كمية وقدرها 4,500 طن ملح مجهول المصدر، وتحرر المحضر 1602 /2016 جنح قسم شرطة دمنهور.

وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع للكرتون بالطريق الصحراوى الكيلو 59 دائرة مركز أبو المطامير لقيامه بتجميع كمية (5500) لتر سولار مدعم، وتحرر المحضر 555/2016 جنح مركز أبو المطامير .

>