احفظي علبة طلاء الأظافر في الثَّلاجة!

إذا كنت غير محترفة وضع طلاء الأظافر، قومي بحفظه في الثَّلاجة قبل الاستخدام بعدَّة ساعات، فهذا يضمن لك ثبات الطِّلاء، وسرعة جفافه أثناء وضعه على الأظافر، إضافةً إلى منحك طبقة سميكة من الطِّلاء التي ستنتقل من الفرشاة إلى أظافرك، الأمر الذي يغنيكِ عن وضع أكثر من طبقة على الظفر، والتي قد تعتبر صعبةً عليك إن لم تكوني خبيرةً في هذا الأمر.

فما رأيك بهذه النصيحة ؟