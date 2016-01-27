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القابضة لمياه الشرب:منح الضبطية القضائية لـ700موظف لمواجهة سرقات المياه

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القابضة لمياه الشرب:منح الضبطية القضائية لـ700موظف لمواجهة سرقات المياه القابضة لمياه الشرب:منح الضبطية القضائية لـ700موظف لمواجهة سرقات المياه
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن وزارة العدل منحت لأول 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة بالمحافظات صفة الضبطية القضائية، وذلك لمواجهة جرائم سرقات المياه من قبل المخالفين، وإحالة أى مواطن للنيابة مباشرة فى حال امتناعه عن دفع الفاتورة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تسعى لتحقيق أعلى نسبة تحصيل خلال الفترة المقبلة من خلال اللجوء لعدة إجراءات فى مقدمتها تطبيق عداد الدفع مقدما، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من يمتنع عن الدفع فى مقدمتها إنذاره مرتين ثم قطع المياه ورفع العداد.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن الشركة مدانة لوزارة الكهرباء بنحو 4 مليارات جنيه، وأضاف أن الشركة لديها مديونيات لدى الجهات الحكومية والوزارات تصل 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك مفاوضات بين الشركة القابضة ووزارة المالية لإجراء مقاصة بين مديونيات الشركة عند الكهرباء ومستحقاتها لدى الجهات الحكومية الأخرى.


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