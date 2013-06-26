حاربي علامات التقدّم في السنّ كنجمات هوليوود

اكتشف أطباء الجلد أنَّ تقدُّم سنّ البشرة لا يتحدّد بسنّ أو وقت معيَّنين. ولكنَّ المتحكِّم الأوّل في هذا الأمر هو نوع البشرة، تليه التأثيرات الخارجيَّة والعادات الخاطئة التي تتعرَّض لها البشرة. ويُمكن أن تكون العادات الخاطئة التي تتبعها بعض السيِّدات سبباً رئيسيّاً في شيخوخة بشرتنّ. لهذا، يتمتَّع العديد من نجمات هوليوود بالصحَّة والجمال، بالرُّغم من بلوغهنَّ الأربعين والخمسين من العمر، كالنَّجمة "ديمي مور" أو "شارون ستون".



لذلك يقدِّم لك "سيِّدتي نت" بعض علامات تقدُّم سن البشرة، والطُّرق المناسبة لمكافحتها؛ لتتمتعي ببشرة دائمة النَّضارة والشَّباب كنجمات هوليوود:

1. الرُّموش الخفيفة

تُعتبر الرُّموش الخفيفة من أهمّ علامات تقدُّم سنّ البشرة؛ فإذا لاحظت أنَّ رموشك أصبحت خفيفة، فعليك تغذيتها بزيت الخروع؛ وأفضل طريقة لذلك هي إحضار علبة ماسكرا قديمة وتنظيفها جيّداً، ثم ملؤها بزيت الخروع، مع الاهتمام بتمشيط الرُّموش بها بشكل يومي، فزيت الخروع يمكنه معالجة تقصُّف الرُّموش، وزيادة طولها وكثافتها على الفور.

ويفضَّل التخفيف من استخدام الرُّموش الاصطناعيَّة في هذه الفترة. ولكن إن كنت من عاشقات الماسكرا، فبإمكانك شراء إحدى الماركات العالميَّة والمدعَّمة بالفيتامينات.

2. بقع اليد

تظهر بقع اليد نتيجة فقدان خلايا الجلد للكولاجين، وزيادة التعرُّض لأشعَّة الشَّمس. لذا، يجب على كلّ سيِّدة الاهتمام بوضع طبقة من كريم الوقاية من الشَّمس على ظاهر اليد، عند الخروج من المنزل، وعدم الاكتفاء بتطبيقه على الوجه فحسب.

3. خطوط الرقبة

تُعتبر الرَّقبة من مقوِّمات الجمال، لذا يجب العناية بها عند الاهتمام ببشرة الوجه. فعند وضع الكريمات المغذِّية أو كريمات الوقاية من الشَّمس أو كريم الليل على الوجه، احرصي على وضعه على رقبتك أيضاً، فالرَّقبة جزء لا يتجزأ من جمال الوجه.

4. الهالات السوداء

تُعتبر الهالات السوداء تحت العين من المشاكل التي تعاني منها السيِّدات من مختلف الأعمار. وقد تتفاقم تلك الهالات مع مرور الوقت، فتزيد من عمر بشرتك الحقيقيّ. لذا عليك الاهتمام بمعالجتها فور الشُّعور بوجودها، وذلك من خلال كمَّادات الشَّاي البارد أو الخيار المثلج، كما يمكنك اختيار الكريمات المدعَّمة بالكافيين والفيتامينات لتنشيط الدورة الدمويَّة في هذه المنطقة، مع ضرورة الحصول على قسطٍ كافٍ من النَّوم يومياً.