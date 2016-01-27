ضبط شخص حاول إدخال مواد مخدرة لشقيقه المحبوس في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القرنة، القبض على شخص حاول إدخال مواد مخدرة لشقيقه بداخل السجن.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط المتهم«ر.ع.ا»، 26 عام، سائق، ومقيم بدائرة مركز القرنة غرب الأقصر.

وأشار إدارة البحث الجنائي، إلى أن المتهم حاول إدخال بعض أقراص التامول والترامادول وقطعة حشيش لشقيقه المحبوس داخل مركز الشرطة على ذمة حيازة مواد مخدرة، وتم تحريرمحضر رقم 464 لسنة 2016 مركز شرطة القرنة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.