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مجلس الوزراء يناقش تقارير جذب الاستثمارات في الاجتماع الأسبوعي

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مجلس الوزراء يناقش تقارير جذب الاستثمارات في الاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء يناقش تقارير جذب الاستثمارات في الاجتماع الأسبوعي

شريف اسماعيل

بدأت برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعها الأسبوعي، منذ قليل، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يتناول الاجتماع متابعة تقارير أهم المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات.

ويناقش الاجتماع متابعة الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل، بجانب متابعة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب قريبا، والتعديلات التى ستدخلها الحكومة على قانون الخدمة المدنية .

و يفتتح رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة معرض الكتاب الدولي بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة عدد كبير من دول العالم .

 

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