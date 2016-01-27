أمطار خفيفة على مدن رأس سدر وأبورديس بجنوب سيناء

تعرضت مدينة رأس سدر أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، إلى أمطار خفيفة وصقيع، مصاحبة لرياح شديدة السرعة، لكنها لم توقف حركة سير السيارات على الطريق الدولى لمحافظة جنوب سيناء والموانئ البحرية تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وصرح العميد عصام خضر مدير عام مركز عمليات الأزمات بالمحافظة، أن الأمطار التى سقطت على مدن رأس سدر وأبورديس أمطار خفيفة، لكنها لم توقف حركة سير المركبات على الطريق الدولى، ولم تؤثر سرعة الرياح على حركة الملاحة البحرية بمينائى نويبع وشرم الشيخ البحريين، حيث يعملان بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأضاف خضر أن باقى المدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونوبيع تشهد غيوم وصقيع فقط.

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