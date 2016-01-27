أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمطار خفيفة على مدن رأس سدر وأبورديس بجنوب سيناء

Google+ Print
أمطار خفيفة على مدن رأس سدر وأبورديس بجنوب سيناء أمطار خفيفة على مدن رأس سدر وأبورديس بجنوب سيناء
تعرضت مدينة رأس سدر أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، إلى أمطار خفيفة وصقيع، مصاحبة لرياح شديدة السرعة، لكنها لم توقف حركة سير السيارات على الطريق الدولى لمحافظة جنوب سيناء والموانئ البحرية تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وصرح العميد عصام خضر مدير عام مركز عمليات الأزمات بالمحافظة، أن الأمطار التى سقطت على مدن رأس سدر وأبورديس أمطار خفيفة، لكنها لم توقف حركة سير المركبات على الطريق الدولى، ولم تؤثر سرعة الرياح على حركة الملاحة البحرية بمينائى نويبع وشرم الشيخ البحريين، حيث يعملان بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأضاف خضر أن باقى المدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونوبيع تشهد غيوم وصقيع فقط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365