عبد الحفيظ: الإعلام يضر الأهلي.. ومنافستنا لبرشلونة هي الأهم

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الإعلام يضر فريقه من خلال تهويل بعض الأمور وكأنها مشاكل مزمنة داخل النادي.

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي يتطلع دائما للتتويجات ولا ينظر فقط إلى الفوز بمباراة بعينها.

وقال لاعب الفريق الأحمر السابق لقناة ناديه:"كل بوادر أزمة يصورها الإعلام على أنها كارثة وهذا لا يحدث مع أماكن أخرى".

وأضاف "لا أريد سماع مقولة أنا أحب الأهلي، بل أريد منك العمل من أجل الأهلي، فالنادي لا يحتاج إلى تعاطفك بل يريد عطائك وشغلك".

وتابع "هذا ما جعلنا ننافس برشلونة على عدد الألقاب، وأن تنظر لنا فرق عالمية مثل ريال مدريد وميلان".

وواصل "فرحتي تكون بالتتويجات وليس الفوز بمباراة مثل فرق أخرى، لا أفرح إذا فزت بلقاء أو بطولة واحدة ولكني أسعى للأرقام القياسية والإنجازات الضخمة".