صحيفة جزائرية: أبو تريكة حضر حفل الكرة الذهبية سعيدا بعد متابعته للزمالك

كشفت صحيفة الهداف الجزائرية بعض كواليس إقامة النجم المصري السابق محمد أبو تريكة في الجزائر لحضور حفل الكرة الذهبية.

وسلم لاعب الأهلي السابق الجائزة لرياض محرز نجم ليستر سيتي ليتوج بأفضل لاعب جزائري لعام 2015.

وذكرت الصحيفة أن أبو تريكة تابع لقاء الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز قبل حضوره الحفل وكان سعيدا بتعادل المنافس التقليدي لفريقه السابق الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبو تريكة أصر على متابعة اللقاء رغم عدم توفر القنوات الناقلة له داخل الفندق وهو ما جعله يشاهده على شبكة الإنترنت.

هذا وتفاجأ أبو تريكة بزيارة نجم الجزائر السابق رفيق صايفي له في الغرفة ليتبادلا الحديث سويا ولم يكن يتوقع حضور الأخير ظنا منه أنه في قطر منشغلا بتحليل المباريات للقناة المتعاقد معها.

وكان أبو تريكة وصايفي محللان لمباريات كأس العالم الأخيرة عبر قنوات beIN Sports، وكان يجتمعان دائما في الاستوديو التحليلي لمباريات الجزائر التي ودعت من ثمن النهائي أمام ألمانيا بطلة العالم بعد ذلك.