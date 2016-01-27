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دراسة أمريكية: عقاقير الصرع يمكنها منع تلف الأعصاب فى التصلب المتعدد

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دراسة أمريكية: عقاقير الصرع يمكنها منع تلف الأعصاب فى التصلب المتعدد دراسة أمريكية: عقاقير الصرع يمكنها منع تلف الأعصاب فى التصلب المتعدد
فى الوقت الحاضر، لا يوجد علاج لمنع تلف الأعصاب بين مرضى التصلب المتعدد، ولكن وفقا لبحث جديد يمكن الاستعانة بعقاقير علاج نوبات الصرع فى الوقابة من هذه الأعراض.

فى دراسة جديدة نشرت فى مجلة "لانسيت علم الأعصاب" الطبية، وجد الباحثون أن عقار الفينيوين المضاد، المعالج لنوبات الصرع يمكنه الحماية ضد تلف الأعصاب بين الأشخاص الذين يعانون من التهاب العصب البصرى.

يعد إلتهاب العصب البصرى أحد الأعراض الشائعة لمرض التصلب العصبى المتعدد، حيث يحمل العصب البصرى المعلومات البصرية من العين إلى المخ، ليتعرض هؤلاء المرضى لالتهاب وتلف العصب ليصبح أحد العلامات الأولى للإصابة بالتصلب المتعدد .
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